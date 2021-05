Vaccini Umbria, over 70: in oltre 24 mila in attesa della 1° dose

Sono 24.237 gli over 70 in Umbria ancora in attesa di ricevere la prima dose – unica nel caso di somministrazione J&J – del vaccino anti coronavirus. Lo si evince dall’aggiornamento del report del governo alle 16 di venerdì: si tratta di 9.505 tra gli ultraottantenni (l’11,05% sul totale della popolazione di questa fascia) e 14.732 tra i 70-79 (il 15,09%).

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Over 80

Ciclo vaccinale completo per l’83,56% (la media nazionale è di poco superiore all’81%) su una popolazione di oltre 85 mila over 80. Secondo il report nazionale in 3 soggetti hanno ricevuto la dose unica con vaccino J&J.

IL REPORT AGGIORNATO AL 28 MAGGIO (.PDF)

70-79 e ospiti Rsa

La percentuale complessiva tra chi ha ricevuto la prima somministrazione e la dose unica è pari all’84,91% contro una media italiana dell’81,79%. Ciclo completato per appena il 16,74%: il dato medio nazionale è invece del 32,30%. Come detto restano in attesa di iniziare il 15,09% (dato nazionale del 18,21%). Per quel che concerne gli ospiti delle Rsa ad aver ultimato la vaccinazione è l’83,64%, in linea con il numero nazionale (83,59%).

FIGLIUOLO E IL ‘NUOVO’ PIANO: LA VISITA IN UMBRIA

Personale sanitario

In questo caso prima dose (anche unica) per il 93,26% contro il 96,84% nazionale. Ciclo vaccinale completato per il 78,63% (dato italiano superiore all’82%). In attesa di iniziare il 6,74%, ovvero 2.072 soggetti.

IL PIANO DI PROSECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE APPROVATO (.PDF)

Personale scolastico

In Umbria ha ricevuto la prima dose (anche unica) il 70,54% del personale scolastico contro un dato nazionale dell’80,85%. Ciclo ultimato per il 46,17%, sopra la media italiana (38,18%). In attesa di iniziare in 8.361 (29,46%).

70-79 e prenotazioni

Nel caso della fascia 70-79 da lunedì – sullo specifico portale regionale è stato specificato – «sono attive le prenotazioni per i cittadini con età compresa tra 70 e 79 anni che non si sono ancora vaccinati presso il proprio medico di medicina generale». C’è tuttavia chi segnala difficoltà a procedere in tal senso: «Perché da quattro giorni il sistema non accetta prenotazioni? È stato bloccato tutto, forse c’è qualcosa che non va», l’amara constatazione.