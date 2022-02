Valfabbrica: giovane donna perseguita l’ex. Denunciata dall’Arma

Una giovane donna è stata denunciata a piede libero per atti persecutori, violenza privata e lesioni personali dai carabinieri del comando stazione di Valfabbrica. I militari hanno raccolto quanto riferito dall’ex fidanzato – molto più anziano di lei – ed eseguito tutta una serie di accertamenti che hanno permesso di delineare una condotta violenta, aggressiva e assillante da parte della donna, che in diverse circostanze e per vari mesi ha seguito e spiato l’uomo anche a casa e sul luogo di lavoro.

Condividi questo articolo su