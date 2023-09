Valserra, rifiuti di ogni tipo recuperati nella ‘Giornata ecologica’

All’appuntamento alle 8 del mattino del 10 settembre alle ex scuole elementari di Giuncano Scalo si sono ritrovate circa 60 persone, tra volontari della zona, della pro loco Valserra, del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ (Terni e Acquasparta), del Club alpino italiano sezione di Terni e di Pro natura – Terni che, ‘armati’ di guanti, sacchi e tanta buona volontà, si sono suddivisi in gruppi, in modo da cercare di coprire al meglio tutto il vasto territorio oggetto dell’intervento, dando priorità alle zone risaputamente più sporche. Mentre gran parte di questo nutrito gruppo di volontari si occupava di ripulire la Strada provinciale 67 ed i vari paesi con le relative strade comunali di accesso, segnalando tutto ciò che non era momentaneamente possibile rimuovere, i restanti volontari si sono occupati di bonificare un burrone e delle scarpate in un’area boscata tra la ferrovia e l’SP67, nei pressi del chilometro 3 della stessa. Il tutto mediante l’utilizzo di imbraghi, funi, carrucole e big bag.

Rifiuti di ogni tipo

«Un lavoro lungo e faticoso – raccontano i volontari – per via anche e non solo della morfologia del terreno, che in quel tratto si presenta particolarmente ripido ed impervio, ma importante perché con questo intervento si è finalmente riuscito a ripulire un pezzettino di Valle che purtroppo da anni era risaputamente pieno di immondizia di ogni tipo. È stato infatti tirato su un po’ di tutto. Tra le varie cose spiccano alcuni frigoriferi, svariati pneumatici, un lavandino, delle batterie per auto, resti di ovini e relative numerose confezioni in plastica di prodotti antiparassitari, molte lamiere e cassette in plastica. Di positivo c’è che praticamente la totalità di questi rifiuti era di vecchia data, dei quali eravamo quindi già a conoscenza, ma che non si era mai riusciti a raccogliere negli anni passati. Va segnalato che in alcuni casi è stato necessario scavare con tanto di piccone per riportare completamente alla luce dei rifiuti sommersi dai detriti nel corso del tempo. Lungo le strade nel resto della Valle, oltre agli svariati rifiuti ‘comuni’ come lattine, bottiglie e pacchetti di sigarette, tra le altre cose, sono stati recuperati anche diversi pneumatici, una lavatrice, alcune batterie per auto, arredi per la casa come tavolo e mobiletti, delle lamiere, ricambi di autovetture e qualche sacco contente ogni tipo di immondizia. Gli accumuli di calcinacci e/o eternit sono stati georeferenziati e verranno indicati a chi di dovere per la corretta rimozione ed il successivo smaltimento».

La ‘Giornata ecologica’

Sicuramente «siamo molto contenti ed orgogliosi per la partecipazione che l’iniziativa per ripulire la Valserra ha riscontrato. C’è inoltre un pizzico di ottimismo; nonostante siano comunque stati recuperati tanti, troppi, rifiuti e come al solito molto variegati, il dato interessante è che il trend sull’abbandono dei rifiuti sembra anche quest’anno continuare ad essere in diminuzione rispetto a qualche anno fa. È sicuramente ancora lontana, ma forse a poco a poco si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Purtroppo anni e anni di rifiuti buttati in maniera indecorosa lungo le scarpate delle strade ed il ‘mercato della droga’ andato avanti anch’esso per anni, hanno fatto sì che alcune zone della Strada provinciale 67, e non solo, versassero in una condizione di degrado tale da non rendere giustizia ad una Valle così bella dal punto di vista naturalistico e che la città di Terni in primis dovrebbe tutelare come se fosse il suo giardino».

