A Foligno il torneo di Tennis in carrozzina

La Federazione Italiana, per superare le difficoltà create dal covid nell’espletare tornei in presenza per lo sport in carozzina, ha autorizzato dei tornei “rodeo” nazionali con 4 o 8 partecipanti, i cui risultati servono ad accumulare punteggio per la classifica generale.

Vince Cardarelli

Nasce così il primo torneo Wheelchair a gironi al Tennis Club Foligno, che si è disputato nel fine settimana. Per la cronaca il primo posto è andato a Fabio Cardarelli, il secondo a Katja Scherillo. Soddisfatti gli organizzatori ma anche i gestori del Tennis Club, che non esclusono di poter ripetere l’iniziativa nel prossimo futuro.