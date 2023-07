A1: nel tir ci sono 300 mila euro di marijuana. Maxi sequestro ad Orvieto

Un maxi sequestro da oltre 60 chili di marijuana. L’importante operazione porta la firma della polizia Stradale di Orvieto in seguito ad un controllo di un mezzo pesante proveniente dalla Spagna lungo la A1.

La scoperta e il sequestro



Il fatto è accaduto domenica in seguita ad una segnalazione anonima alla polizia di Stato, «in cui si riferiva di aver notato un anomalo spostamento di bagagli da un furgone ad un mezzo pesante in sosta in un’area di servizio nei pressi di Orvieto». La pattuglia si è mossa prontamente e, dopo un check del mezzo, hanno trovato – erano nascoste – in un vano d’acciaio del semirimorchio tre borsi di notevoli dimensioni. Dentro c’erano 32 sacchetti di cellofan per ben 64 chili di marijuana: a confermarlo sono state le analisi della polizia scientifica della questura di Terni. Avrebbe fruttato fino a 300 mila euro sul mercato al dettaglio. La droga è stata sequestrata in attesa di ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria di Viterbo nei confronti del conducente. Si trattava di un mezzo carico di frutta proveniente dalla Spagna.