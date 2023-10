Firenzuola, lago più ‘pulito’ e defibrillatore all’orizzonte: vince la solidarietà

Volontariato in campo per scopi nobili, in particolare l’acquisto di un defbrillatore per la frazione di Firenzuola (Acquasparta) e la pulizia delle sponde del ‘lago d’Arezzo’ (di Firenzuola). Domenica è stata una giornata che ha visto insieme alcune realtà acquaspartane e spoletine: Avis Comunale Acquasparta, pro loco Santa Maria in Rupis di Firenzuola e Messenano, pro loco di Acquasparta, Mi Rifiuto Acquasparta e il Gruppo cinghialari di Crocemarroggia. Di buon mattino, e con l’ausilio degli strumenti messi a disposizione da Cosp Tecno Service, hanno pulito un lungo tratto circostante lo specchio d’acqua, raccogliendo anche somme per donare un defibrillatore alla piccola frazione fra Acquasparta e Spoleto. Piena la soddisfazione degli organizzatori: «È stata sicuramente un’esperienza positiva, richiamare l’attenzione sull’importanza della donazione del sangue, camminare nel nostro territorio, migliorare il nostro ambiente, far crescere nei più giovani la sensibilità verso l’ecologia e non ultimo raccogliere fondi per uno strumento che può salvare una vita è stato possibile solo unendo le energie di tutti.

