Alla Tenuta è già Natale: evento dedicato ai bambini

Una domenica tutta dedicata al Natale e ai bambini alla Tenuta Marchesi Fezia, lungo la via Tiberina fra Narni e San Gemini. Il 19 novembre, a partire dalla mattina (10.30) gli ospiti saranno accolti dai cavallini Zizi ed Ever, in versione ‘natalizia’, che daranno il benvenuto a tutti. Alle 11.30 è in programma il ‘laboratorio del biscotto’ dove i bambini, con gli aiutanti elfi, si cimenteranno nella creazione di biscotti ‘al sapore di Natale’ che, una volta cotti, potranno essere regalati ai propri cari. Alle 12.30 si pranza con le specialità per grandi e piccoli. Obbligatoria poi per tutti la letterina per Babbo Natale: gli elfi le raccoglieranno per recapitarle al Polo Nord. Dulcis in fundo, ‘l’albero dei bambini’ con le bellissime decorazioni da appendere. Per gli adulti il costo della giornata è di 32 euro (pranzo, acqua e vini inclusi), per i bambini da 2 a 10 anni di 18 euro (bevande incluse). Info: 0744.750324 e 337.1443379 (anche Whatsapp).

