Altre tre spaccate in centro a Terni e tanti danni. «Istituzioni, mettetevi d’accordo»

«Sabato sera dalle 21 un gruppetto di delinquenti ha fatto il giro tra largo Banderari e via Angeloni fino a via Castello, rompendo vetrine e aprendo negozi per rubare. Ci troviamo con danni da pagare in un momento economico difficile, perciò se il sindaco Stefano Bandecchi ci aiuta, noi saremmo più che contenti e riconoscenti». Questo il post con cui i titolari di Cannella Events, che ha la propria sede proprio in via Angeloni a Terni, hanno denunciato quanto accaduto lo scorso weekend. Post che si apre con un invito: «È urgente che si mettano d’accordo per il bene della città», in riferimento alla querelle aperta lunedì dal sindaco di Terni nei confronti di prefetto e questore, ‘rei’ di non aver coordinato i vigilantes messi a disposizione dallo stesso Bandecchi attraverso Unicusano, nel contesto del sistema-sicurezza cittadino. Critica che è stata mossa dal sindaco anche rispetto all’utilizzo degli agenti di polizia Locale.

Tre spaccate

Tornando alla cronaca, nella notte fra sabato e domenica nel cuore di Terni, almeno tre negozi sono stati presi d’assalto da malintenzionati – si tratterebbe di una banda di giovanissimi – con relativi danni (tanti) e ammanchi (miseri). Fra le attività colpite – come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un articolo a firma di Aurora Provantini – ci sono ‘Asso di Fiori’ di via Castello, ‘Copycenter’ in via Angeloni e ‘J.I Hair Stylist’ in largo dei Banderari. Pochi giorni fa, un’altra ‘ondata’ di atti vandalici misti a furti aveva creato più di un problema ai negozianti fra piazza del Mercato, corso Vecchio, via De Filis, dove sfuggire alle telecamere e nascondersi fra vicoli e palazzi è evidentemente alla portata di queste bande più e meno improvvisate. E poi altri furti in pieno centro e non solo. La questione-sicurezza resta, come sempre, d’attualità.

