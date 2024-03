Terni: ladri in azione da ‘Fido Pulito’. Ammanchi e conta dei danni per i titolari

Ladri in azione nella notte fra giovedì e venerdì in via Campofregoso, a Terni, dove è stato ‘colpito’ il negozio ‘Fido ‘Pulito’ che si occupa di toelettatura di animali. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i titolari quando venerdì mattina sono andati ad aprire l’attività. La porta d’ingresso era stata forzata e quindi rotta. All’interno erano stati asportati un telefono, un phon e il fondo cassa, corrispondente a qualche decina di euro. Bottino a parte, il disagio per l’accaduto è significativo al pari dei danni che hanno costretto i titolari a procedere alle necessarie riparazioni. La denuncia è stata sporta alla polizia di Stato presso la vicina questura e ora procedono le indagini per cercare di risalire all’autore o agli autori del furto. La notte precedente, un negozio di fiori di Lungonera Savoia – a poche centina di metri – era stato ‘visitato’ con modalità non molto diverse: in questo caso le immagini della telecamera presente nel locale potrebbero fornire elementi utili a chi indaga.

