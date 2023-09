Amelia: a 12 anni scrive un libro per bambini sul sistema solare

«A questo libro ci ha lavorato tutta l’estate, dalla fine della scuola a pochi giorni fa. Certo, è una bella soddisfazione, in primis per lui che si è impegnato tanto e ha una passione sconfinata». È raggiante mamma Simona nel parlare con l’Ansa di suo figlio Gabriele e del libro che ha pubblicato in questi giorni. Gabriele Ciancuto ha 12 anni, compiuti da pochi giorni, è di Amelia e frequenta la scuola media ‘Vera’. Ha scritto e completamente illustrato, usando software di grafica e di intelligenza artificiale, un libro intitolato ‘Il sistema solare’: parla di astronomia ed è dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni di età. La pubblicazione è avvenuta sulla piattaforma Amazon KDP. «È partito tutto dalle mie due maestre delle scuole elementari – raconta Gabriele – grazie alle quali ho studiato e mi sono appassionato a questo tema. Come all’astronomia, sono appassionato a molte altre materie. Dopo aver frequentato dei laboratori scolastici sull’uso di programmi grafici, mi è venuta spontanea l’idea di realizzare un libro per bambini per spiegare loro, in parole semplici e con immagini chiare, la bellezza del sistema solare. Durante l’estate mi sono dedicato a questo progetto, scrivendo i testi e illustrando le pagine del testo. È stato un grande impegno dedicarmi a questo libro, ma ne sto già preparando uno nuovo dedicato ad un altro argomento». Ciascuna pagina del libro presenta illustrazioni e spiegazioni che semplificano la comprensione dell’astronomia, rendendola accessibile anche ai lettori più piccoli. Oltre a fornire dettagliate informazioni sul sistema solare, il testo abbonda di curiosità sulle peculiarità dei pianeti, nonché sui fenomeni celesti, stimolando così la passione dei bambini per l’astronomia.

Condividi questo articolo su