Amelia: affidamento in prova ad Avigliano per l’ex comandante della polizia Locale

Nel luglio del 2021, di fronte al tribunale di Terni, aveva patteggiato la pena di tre anni di reclusione (senza sospensione) per aver falsamente controllato ed attestato l’effettiva residenza sul territorio amerino di alcuni cittadini stranieri. Fatti contestualizzati dall’autorità giudiziaria nella primavera del 2019 e che secondo gli inquirenti – carabinieri di Amelia e procura di Terni – avevano consentito agli stessi cittadini stranieri di ottenere la residenza anagrafica e quindi di presentare in prefettura l’istanza per ottenere il ricongiungimento familiare. Nei giorni scorsi, su decisione del tribunale di sorveglianza che ha accolto la richiesta del legale difensore, l’ex comandante 70enne della polizia Locale di Amelia – da tempo in pensione – ha ottenuto l’affidamento in prova – misura alternativa alla detenzione – come volontario presso il Comune di Avigliano Umbro. Decisione accompagnata da un’ulteriore prescrizione relativa alla permanenza notturna presso la propria abitazione.

