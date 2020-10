Amelia, Pimpinelli verso le dimissioni

Le scuse, chiare e dal tono decisamente sincero e dispiaciuto, sono arrivate ma Leonardo Pimpinelli (Lega) sarebbe intenzionato a presentare comunque le proprie dimissioni da presidente del consiglio comunale di Amelia alla prima seduta utile dell’assemblea. All’origine della vicenda, il post sessista della sera del 20 ottobre, messo online su Facebook, sul ministro dell’istruzione Lucia Azzolina – post poi rimosso nel corso della stessa serata – che ha sollevato polemiche a non finire anche nella stessa maggioranza, con la chiara presa di distanze da parte di Forza Italia. Probabilmente, comuque, non è quest’ultima l’unica ragione politica che ha spinto Pimpinelli a rimettere – da vedere se in maniera più o meno irrevocabile – il proprio mandato. Se ne tornerà a parlare quando l’attività comunale – frenata dal Covid – tornerà pienamente operativa. Da fonti Lega, intanto, si apprende che il gesto dell’esponente politico è stato apprezzato. Viatico per una ricomposizione della vicenda, dopo i dovuti passaggi politici e istituzionali?

