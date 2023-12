Amelia: si ubriaca e crea il caos in un bar. Poi colpisce un militare: denunciato

Si è ubriacato e ha iniziato a dare fastidio ai clienti di un bar di Amelia. Poi, all’arrivo delle forze dell’ordine, ha tentato la fuga a bordo di un motocarro colpendo ad una gamba il militare con il parafango: l’uomo, un 64enne, è stato denunciato in stato di libertà dopo l’intervento dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Amelia, i militari della stazione di Narni Scalo ed il personale della polizia Locale. Il protagonista è stato trasportato in ospedale a Terni: accertato il fatto che fosse sotto effetto di alcol e cannabinoidi. Non solo. Aveva la patente sospesa e in casa gli sono stati trovati trenta grammi di marijuana. Per lui c’è anche la sanzione amministrativa e la segnalazione alla prefettura quale assuntore.

