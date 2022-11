Amelia: uccise la moglie malata la notte di Natale. Medico condannato a 21 anni

Ventuno anni di reclusione: questa la pena inflitta mercoledì dalla corte d’assise di Terni (presidente Rosanna Ianniello, giudice togato Chiara Mastracchio e giudici popolari) al medico 80enne Roberto Pacifici che la notte fra il 24 e il 25 dicembre del 2021 aveva ucciso la moglie, coetanea, Emanuela Rompietti con due colpi di pistola nella loro abitazione in strada Sant’Angelo, ad Amelia. La corte ha accolto la richiesta formulata in aula dal pm Barbara Mazzullo, riconoscendo l’equivalenza delle attenutanti generiche all’aggravante – il rapporto di coniugio – contestata dall’autorità giudiziaria. Pacifici, reo confesso, aveva spiegato di aver agito perché esasperato dalla situazione familiare ed in particolare dalle condizioni di salute della moglie, affetta da tempo dal morbo di Alzheimer. L’indagine era stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Amelia che avevano arrestato il medico – incensurato e che per ha anni lavorato presso l’ospedale di Narni, con unanime stima dei suoi pazienti e dei colleghi – ora ristretto in regime di arresti domiciliari presso una Rsa amerina. Nel corso del processo il Pacifici è stato sottoposto anche ad una perizia psichiatrica per accertare le sue condizioni mentali in relazione alla facoltà di stare in giudizio. Esame che aveva stabilito come fosse capace di intendere e di volere, nonostante i dubbi della difesa. Difesa che, rappresentata dall’avvocato Luca Leonardi, alla luce della sentenza emessa mercoledì, osserva che «le ampie lacune investigative, riscontrate dallo stesso pm, non hanno consentito di accertare con chiarezza le responsabilità del Pacifici e, ad oggi, non è chiaro chi abbia sparato quella notte». In casa c’erano anche uno dei due figli della coppia, la compagna di quest’ultimo e la badante che assisteva i due anziani, in particolare la moglie. Scontato l’appello e per le motivazioni della sentenza si dovranno attendere 90 giorni. Il medico 80enne si è visto anche applicare l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante il periodo di esecuzione della pena.

