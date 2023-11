Ancona-Perugia, crolla l’imbattibilità del Grifo: Seghetti in campo troppo tardi

di Giovanni Cardarello

Se i numeri e la cabala hanno un senso quello che ha vissuto il Perugia di Francesco Baldini allo Stadio del Conero di Ancona ne è l’ennesima riprova. Il Grifo, infatti, non vince in terra dorica dal 17 febbraio 1963 e la serie si allunga dopo la sfida del posticipo valido per l’11° giornata del Girone B della Serie C. Il Perugia, infatti, cade rovinosamente, 2-1 il finale per l’Ancona, ma le reti potevano essere di più, e soprattutto perde l’occasione di accorciare dalla Torres capolista, battuta dall’Entella, dal Cesena, fermato sul pari dal Gubbio e dal Pescara, sconfitto dalla Carrarese. Un deciso passo indietro tanto nel gioco quanto nelle ambizioni.

Matos e Cudrig sottotono

Il calcio di inizio è del Perugia ma non prima di aver reso omaggio alle vittime del Ciclone Ciaran che ha colpito in modo violento il nostro Paese. Il Perugia torna al 4-3-3 con Santoro arretrato sulla linea mediana e Ricci a svolgere i compiti di trequartista ed esterno a supporto di Cudrig e Matos. A specchio l’Ancona con Energe e Kristofssen di punta e Saco in mediana. Parte veloce il Grifo che incassa due angoli in pochi secondi. Risponde da par suo l’Ancona con Saco ma Adamonis para senza problemi. Bozzolan rischia grosso su Energe, ma per l’arbitro non è rigore. Al 6’ gran tiro di Cioffi, la palla sfiora il palo. Al 9’ replica il Perugia con una botta di Bartolomei che finisce a lato di poco. Al 10’ ancora Bartolomei sfiora il golazo con una traiettoria velenosissima, ma Perucchini devia in angolo. Al 13’ ci prova ancora Bartolomei con una punizione della lunghissima distanza. Palla in curva. In questa fase centrale del primo tempo i ritmi si sono abbassati dopo le sfuriate inziale delle due compagini. Al 23’ incursione di Bozzolan ma Cella devia in angolo. Al 27’ Matos si libera al tiro, ma la conclusione è davvero da dimenticare. Al 28’ duro scontro a centrocampo, ha la peggio Cioffi che si prende anche il primo giallo della serata. Fase complessa della gara con il Grifo che cerca il lungo possesso per sbloccare il match. Al 33’ ammonito Paolucci per proteste. Al 39’ bella iniziativa di Matos che Pellizzari è costretto a mandare in angolo. Al 45’ gran tiro di Energe dalla distanza, Adamonis para a terra. Dopo 2 minuti di recupero finisce il primo tempo, Ancona-Perugia 0-0.

Saco e Peli affossano il Perugia

Inizia l’Ancona, le formazioni sono le stesse del primo tempo. Nemmeno un minuto di gioco e Saco, in acrobazia in area, buca Adamonis. Difesa del Perugia completamente ferma, è l’1-0 per i padroni di casa. L’Ancona non si ferma ed affonda con Paolucci, Vulikic salva in angolo. Al 50’ tiro cross di Energe ma Adamonis fa buona guardia. Problemi con la bandierina rotta da Saco per l’esultanza. Ci saranno da recuperare almeno 5 minuti, partita spezzettata. Ne approfitta l’Ancona che sfiora il raddoppio con Kristoffersen. Al 54’ Ricci da terra libera Kouan al tiro, palla altissima. Al minuto 58’ doppio cambio per l’Ancona dentro Nador e Peli fuori Paolucci e Kristoffersen. Lorenzo Peli da impazzire al primo pallone trova un gran gol, 2-0 per l’Ancona per il Perugia è notte fonda. Baldini si scuote e rivoluziona la squadra. Dentro Vazquez, Seghetti e Lisi fuori Ricci, Cudrig e Kouan. Vazquez prova subito ad accorciare le distanze ma la girata finisce a lato. Al minuto 63’ Perugia in bambola, Cioffi penetra in area e coglie il palo. Al 64’ ammonito Santoro per gioco scorretto. Al 66’ ancora un cambio per il Perugia, fuori Paz e dentro Mezzoni. I cambi di Baldini non sortiscono effetti e anzi è l’Ancona che sul lato destro mette costantemente in difficoltà la squadra biancorossa. Ancora cambi al minuto 74’. L’Ancona metta dentro Mattioli e Gavioli per Cioffi e Energe, Il Perugia mette dentro Cancellieri e toglie Bozzolan. Fallo in area su Vazquez ma per il direttore di gara non ci sono dubbi, non è rigore. Al minuto 80’ Santoro calcia da lontano ma la palla è lontana. Subito dopo Vazquez ha l’occasione migliore del Perugia in tutto il match ma il colpo di testa finisce a lato. Al minuto 82’ Seghetti a un passo dal 2-1 ma Perucchini, con mestiere salva la sua porta. Minuto 83’ esce Gatto ed entra Basso. Minuto 84’ ammonito Saco per gioco scorretto. Al minuto 87’ Seghetti riapre il match, 2-1. Replica subito l’Ancona con Gavioli che sfiora il 3-1. Dopo 10 minuti di recupero dove il gioco è stato costantemente spezzettato finisce il match del Conero, Ancona batte Perugia 2-1.

Le pagelle di Ancona- Perugia

Ancona (4-3-3): Perucchini 7; Clemente 6,5, Cella 7, Pellizzari 7, Martina 6,5; Saco 7,5, Gatto 7 (83’ Basso sv), Paolucci 5,5 (58’ Nador 6); Energe 6,5 (74’ Mattioli sv), Kristoffersen 5 (58’ Peli 7), Cioffi 6,5 (74’ Gavioli sv)

Non entrati: Vitali, Testagrossa, Marenco, Agyemang, Dutu, Radicchio, Barnabà,

Allenatore: Colavitto 7

Perugia (4-3-3): Adamonis 6; Paz 5 (66’ Mezzoni 6), Angella 5,5, Vulikic 5, Bozzolan 5,5 (74’ Cancellieri sv); Santoro 6, Bartolomei 6,5, Kouan 5 (61’Lisi 5,5); Ricci 5 (61’ Seghetti 7); Cudrig 5 (61’ Vazquez 6), Matos 5

Non entrati: Furlan, Iannoni, Bezziccheri, Ebnoutalib, Torrasi, Giunti, Souare

Allenatore: Baldini 5

Marcatori: 46’ Saco (ANC), 60’ Peli (ANC), 87’ Seghetti (PER)

Ammoniti: Cioffi (ANC); Paolucci (ANC); Santoro (PER); Saco (ANC)

Espulsi: –

Angoli: 4-8

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Assistenti: Matteo Paggiola di Legnago e Paolo Tomasi di Schio

Quarto ufficiale: Juri Gallorini di Arezzo