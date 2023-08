Ancora sangue sulle strade umbre: 84enne di Umbertide muore dopo essere stata investita da un suv

Un agosto tragico che vede allungarsi ancora la scìa di sangue sulle strade dell’Umbria. L’ennesimo incidente stradale mortale è accaduto giovedì mattina ad Umbertide (Perugia), in via Roma. A riportare la notizia è umbria7. Vittima è Rita Bellucci, una donna di 84 anni residente a pochi passi dal luogo del drammatico sinistro. L’anziana è stata investita da un suv Nissan Qashqai condotto da un uomo di circa 50 anni: soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Usl 1 di Città di Castello, in ‘codice rosso’. Le lesioni riportate nell’impatto si sono purtroppo rivelate estremamente gravi, tanto che Rita Bellucci è deceduta nel nosocomio tifernate nonostante le cure dei sanitari. La ricostruzione della dinamica del sinistro mortale spetta agli agenti della polizia Locale di Umbertide e l’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Perugia. Per Umbertide, un altro lutto dopo la morte dei coniugi Graziano Stramaccioni di 82 anni e Lina Spinalbelli di 77, avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì lungo la superstrada Perugia-Ancona in seguito ad un drammatico frontale fra la loro autovettura e un furgone. Nel sinistro è rimasto seriamente ferito anche un 44enne di Terni.

