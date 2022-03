Ancora un incidente fra via Nazario Sauro e via della Vittoria: due donne in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì fra via Nazario Sauro e via della Vittoria, a Terni, già teatro di numerosi episodi del genere, talvolta con conseguenze serie. L’impatto è stato fra una Mercedes condotta da un uomo di 80 anni (A.M. le sue iniziali) ed una Toyota Yaris con al volante una donna di 37 anni (M.M.) che si trovava insieme ad una 50enne. Le due donne sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale – le loro condizioni non preoccupano – mentre l’anziano non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. Sul posto, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana.

