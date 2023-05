Un uomo di 80 anni – L.B. le iniziali, residente a Città di Castello – ha perso la vita lungo la strada Apecchiese, in località Trogna, in seguito ad un incidente stradale in auto. Non si esclude l’ipotesi di un malore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del veicolo, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia Locale per la ricostruzione della dinamica. Proseguono gli accertamenti per far luce sull’accaduto.

Condividi questo articolo su