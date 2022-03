Arrestato a Chicago l’assassino del perugino Diego Damis

Un 18enne statunitense – Keante McShan – è stato arrestato venerdì 4 marzo dalla polizia di Chicago per l’omicidio del 41enne umbro Diego Damis, avvenuto all’alba dello scorso 25 febbraio nel quartiere di Kenwood. A riportare la notizia sono diversi media americani. Il barista, originario di Assisi ma perugino di fatto, era stato aggredito e colpito con più coltellate mentre stava tornando a casa dopo una notte di lavoro. Un assassinio a scopo di rapina che aveva fruttato all’aggressore circa 200 dollari. Damis, le cui ceneri verranno riportate in Italia dai familiari dopo il rito funebre che si è tenuto sabato 5 marzo, lavorava al Cove Lounge di Hyde Park: i colleghi – che in sua memoria hanno organizzato anche una fiaccolata – lo ricordano come «una delle persone più dolci e sincere che abbiamo conosciuto». Viveva negli States dal 2015, da quando, partito da Bagnaia (Perugia), aveva raggiunto la madre. Fra i primi a rilanciare la notizia dell’arresto del presunto assassino, la sorella di Diego, Laura.

Condividi questo articolo su