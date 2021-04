Arriva la polizia e scappano tutti: due denunce a Fontivegge

Blitz della squadra Volante di Perugia nella zona di Fontivegge compresa fra via del Macello e via Martiri dei Lager, attività finalizzata al contrasto allo spaccio di droga in un’area decisamente problematica da questo punto di vista.

Fuggono ma vengono fermati

All’arrivo della polizia, è subito scattato un fuggi fuggi generale da parte dei soggetti presenti nell’area verde della zona, due dei quali sono stati fermati e controllati. Si tratta di un 23enne albanese e un 24enne del Marocco, entrambi gravati da diversi precedenti penali.

Denunciati

Il primo, residente fuori Perugia – e colpito da un divieto di ritorno nel capoluogo – è stato trovato in possesso di metadone. Il secondo, irregolare in Italia, è stato trovato invece con tre bottiglie di liquore, integre, e una dose di eroina. Entrambi sono stati denunciati a piede libero. Il 23enne albanese per aver violato il divieto di ritorno a Perugia e per il possesso di stupefacenti. Il 24enne del Marocco per il reato di ricettazione, oltre alla segnalazione in prefettura per la droga, con avvio delle preatiche di espulsione dall’Italia. Glia ltri controlli sui presenti non hanno evidenziato irregolarità.