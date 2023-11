Arrone: dieci e-bike per esplorare la Valnerina. «Piccola rivoluzione green»

Un’interessante novità per la Valnerina ed in particolar modo per Arrone. Ad annunciarla è direttamente il sindaco Fabio Di Gioia: installate dieci e-bike con apposite colonnine di ricarica e manutenzione per esplorare il territorio.

La soddisfazione ed i turisti



«È da sindaco, da sportivo, da appassionato di ciclismo – le parole di Di Gioia – e soprattutto da profondo amante del nostro territorio che, con estremo piacere e molta soddisfazione, vi comunico che oggi è stata compiuta un’altra piccola rivoluzione verde all’interno della nostra comunità. Si tratta di un altro importante traguardo raggiunto dalla nostra comunità, con il fondamentale aiuto e sostegno economico della fondazione Carit – da sempre sensibile e attenta alle esigenze del nostro territorio-, nella prospettiva di avvicinarci sempre di più al modello di turismo green delle Dolomiti». Le colonnine sono dislocate nel territorio per garantire escursioni in sicurezza: «I turisti potranno esplorare la Valnerina, godendo delle bellezze dei suoi borghi in autonomia e in modo green. Ma questo progetto è pensato anche – e sopratutto – per i nostri ragazzi che così avranno modo di praticare sport all’aria aperta, fare escursioni in compagnia e riscoprire la bellezza del territorio in cui vivono: ed è proprio per questo che l’inaugurazione del progetto ha avuto luogo presso l’istituto Fanciulli di Arrone», conclude Di Gioia.