Assisi: trovato morto in casa 53enne originario di Ferrara

La tragica scoperta risale alla giornata di domenica e da quel momento sono scattate le indagini della polizia di Stato di Assisi e della procura di Perugia – pm è Tullio Cicoria – sulla morte di un 53enne originario di Ferrara. L’uomo, che aveva vissuto anche a Perugia, è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione, in vicolo Angelini ad Assisi, dopo che la compagna – non riuscendo più a contattarlo – aveva lanciato l’allarme. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che hanno aperto la porta di casa ed i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne. Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a stabilire le cause della morte. La polizia ha anche sequestrato delle siringhe presenti nell’abitazione, con l’obiettivo di ricostruire cosa sia esattamente accaduto.

