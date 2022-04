A1: auto divorata dalle fiamme fra Attigliano e Orvieto. Illesa la conducente

Autovettura in fiamme – una Mini Countryman condotta da una donna del Lazio – nella mattinata di mercoledì lungo l’autostrada A1, fra i caselli autostradali di Attigliano ed Orvieto (Terni), in direzione Firenze. Sul posto si sono portati gli agenti della Stradale orvietana per coordinare le operazioni di soccorso e la viabilità ed i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Illesa la conducente che non ha avuto necessità di cure da parte del 118, mentre i disagi per la viabilità sono stati tanto fisiologici quanto contenuti. Il veicolo è andato distrutto.

