Avigliano non molla e lancia la sua ‘Gift Card’

Avigliano Umbro non si arrende e affronta a muro duro la crisi conseguente al Covid-19 grazie ad un nuovo progetto per incentivare il commercio nel territorio comunale durante il periodo natalizio. L’input è partito dal consiglio comunale del 27 novembre dove è stato discusso e approvato il progetto che l’amministrazione comunale si è impegnata a finanziare. Da lì gli amministratori ed il gruppo di commercianti, artigiani e professionisti costituitosi in associazione – ‘ViviAvigliano’, guidata ora dal presidente Matteo Moroni – ha iniziato ad organizzare l’iniziativa.

Come funziona, gli obiettivi

«In tutti gli esercizi commerciali di Avigliano Umbro e delle frazioni – spiega Moroni – si potrà acquistare nel periodo natalizio al prezzo di 25, 50, e 100 euro una Gift Card che in realtà vale di più. La card ‘Regaliamoci Avigliano’ infatti, oltre a fornire al beneficiario un buono spesa maggiorato del 20% ed un programma di sconti dedicati, ha un forte risvolto sociale in quanto può essere speso esclusivamente all’interno del territorio comunale dando sostegno ai prodotti a km 0 ed alle attività locali. Si possono comprare oggetti e servizi di qualsiasi tipo tranne che gioco d’azzardo, tabacchi e benzina. I cittadini potranno spendere la card anche in più esercizi del territorio in comodi tagli da 5 euro. Coloro che avranno la Gift Card, inoltre, parteciperanno ad una riffa, la cui estrazione avverrà a Pasqua, nella quale verranno messi in palio dei premi. Ricordiamo – conclude il presidente di ‘ViviAvigliano’ – che questo progetto è volto a dare un contributo a commercianti, artigiani e liberi professionisti del territorio, colpiti dalla crisi del Covid-19, ma anche un bonus del 20% ai cittadini che sostengono il valore della spesa a km 0».