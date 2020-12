Bartoccini, giocatrice positiva al Covid-19. Sir nella bolla di Tours

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha comunicato la positività al Covid-19 di un’atleta. La giocatrice sta bene, non presenta sintomi e come da protocollo è stata messa in isolamento. Tutto il gruppo squadra si trova in isolamento volontario. Domani saranno effettuati altri controlli.

Il programma

La Bartoccini Fortinfissi Perugia non dovrebbe subire ripercussioni sulla propria stagione da questo contrattempo: prossima partita in programma infatti il 17 a Chieri. Il prossimo fine settimana la squadra di coach Mazzanti, reduce da un pesante 3-0 subito da Novara in casa, era infatti di riposo.

Intanto per la Sir, due partite in due giorni nella bolla anti Covid

Come già fatto dagli sport americani, anche la Champions di volley adotta lo stratagemma della ‘bolla’ anti Covid. La Sir è a Tours dove affronterà i padroni di casa giovedì e il derby con la Lube martedì sera. Oltre alle due italiane e ai padroni di casa, nel girone c’erano anche i turchi di Izmir, che però hanno deciso di non presentarsi all’appuntamento.