Briccialdi Terni, ultimo step statalizzazione: 39 docenti e 8 unità di personale in azione

Ultimo step per il percorso di statalizzazione del Briccialdi di Terni. Lunedì i 39 docenti e le 8 unità di personale tecnico-amministrativo hanno sottoscritto la presa di servizio con il conservatorio statale. Un iter «avviato da una legge del 1999 che ha preso faticosamente corpo, via via, dal 2017, per arrivare al traguardo odierno», spiega l’istituto. Coinvolti in prima battuta la presidente Letizia Pellegrini e l’ex direttore Marco Gatti. «Una tappa fondamentale con il passaggio allo Stato del personale – le parole del direttore del Briccialdi Roberto Antonello – grazie ai contratti firmati oggi. C’è molta soddisfazione ed emozione da parte di tutti, un inizio di anno molto importante per il Briccialdi, per Terni e per tutto il suo territorio». La Pellegrini si dice felice per il risultato, «la cui importanza è scritta nei sorrisi emozionati dei docenti che hanno firmato. Andiamo avanti rincuorati e sereni, nel cogliere le sfide e coltivare le potenzialità che questo importantissimo riconoscimento rappresenta per noi e per la nostra città».

