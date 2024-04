Brunello Cucinelli a Terni, insignito del premio ‘Io sono una persona per bene’

A pochi giorni dall’ennesima consacrazione, questa volta da parte di Forbes che lo ha qualificato come uno dei personaggi più ricchi al mondo – 697° posto (+208 posizioni rispetto al 2023) e 23° in Italia (ma di fatto 13° considerando gli ex-aequo) con un patrimonio di 4,5 miliardi di dollari -, venerdì pomeriggio Brunello Cucinelli ha fatto tappa a Terni per ricevere il premio denominato ‘Io sono una persona per bene’ da parte dell’omonima associazione presieduta dall’imprenditore narnese Sauro Pellerucci, fondatore e titolare di Pagine Sì!. Quest’ultimo è anche autore del libro ‘Il mondo delle persone per bene’, un vero e proprio ‘manifesto del bene’ in contrapposizione a sentimenti negativi come l’odio, la sfiducia, l’intolleranza. Il premio è stato consegnato all’interno del salone Bazzani del PalaSì!, al culmine di un pomeriggio che ha visto la partecipazione di tante persone, piacevolmente conquistate dalle riflessioni del magnate – imprenditore, stilista, libero pensatore, umanista – di Solomeo. Che, partito da aneddoti e dal ricordo del padre, recentemente scomparso all’età di 100 anni e a cui ha inteso dedicare questo premio, ha ribadito come la semplicità, il contatto con la natura ed il Creato, siano le basi per costruire un percorso di vita gioioso ma soprattutto normale. Da persone ‘per bene’, «che tendiamo naturalmente ad avvicinare, perché le altre le allontaniamo. Per questo il mondo che conosciamo è composto soprattutto da persone per bene» ha detto Brunello Cucinelli.

Condividi questo articolo su