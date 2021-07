Cade con la bici in Trentino: 55enne umbro in rianimazione

Grave incidente in mountain bike, venerdì a Canazei (Trento), per un 55enne di Città di Castello (Perugia): l’uomo stava scendendo lungo la pista Rode Line del Fassa Bike Park, sul Col Rodella, quando ha perso il controllo della bici finendo la sua corsa contro degli alberi. È stato trasportato in gravi condizioni, con l’elisoccorso, all’ospedale di Cavalese, dove gli sono stati riscontrati politraumi a causa della caduta. L’incidente – riferisce Il Dolomiti – è avvenuto poco prima delle 12 a circa 1.800 metri di quota. Sul posto è intervenuto con un mezzo il soccorso alpino di Canazei e l’elicottero di Trentino Emergenze.

Trasferito a Trento

Successivamente il trasporto all’ospedale di Cavalese, il 55enne tifernate è stato trasferito all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione.