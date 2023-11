Doppio weekend a tutto cibo in arrivo a Calvi dell’Umbria. Nella taverna del monastero è in arriva la sagra del tartufo e del cinghiale grazie all’organizzazione della pro loco territoriale: si svolgere sabato 18, domenica 19, sabato 25 e domenica 26 novembre. Si tratta dell’edizione numero 26 e l’apertura è prevista in orario serale.

