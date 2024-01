Campitello: tre 2007 nella rappresentativa nazionale dilettanti

Tre giovani calciatori della Polisportiva Campitello sono stati convocati nella rappresentativa nazionale dilettanti under 17. Si tratta di Giorgio Delogu, Nicolò Fontana e Nicolò Neri. Grande la soddisfazione della società del presidente Cristiano Castellani: «Siamo l’unica squadra umbra ad avere un così alto numero di rappresentanti, su otto ragazzi selezionati, rispetto alle altre compagini della regione. Un percorso che continua negli anni, quello della valorizzazione dei giovani». Così il tecnico degli Allievi regionali A1, Fabio Famoso: «Il Campitello ormai è da decenni ai vertici dei campionati giovanili. La volontà della società è quella di rinverdire i fasti che negli anni hanno consentito di emergere a livelli notevoli. Con il ritorno dei dirigenti Alberto Marconi ed Andrea Babucci, coadiuvati da Maurizio Brunetti, si sta cercando di ridare un’organizzazione importante al club. Il percorso affrontato sta dando i propri frutti. Attualmente siamo secondi in classifica con la prima squadra in Promozione, Juniores Regionale A1, Allievi regionali A1 e Giovanissimi regionali A1. E’ ovvio e lo speriamo tutti, che almeno una di queste squadre possa trionfare al termine della stagione». Circa i tre ragazzi convocati nella rappresentativa nazionale, Famoso spiega che «sono tutti classe 2007, due provengono dalla Viterbese ed uno dalla Ternana. Giorgio Delogu, di Viterbo, è un fantasista. Può giocare come trequartista, esterno di attacco e seconda punta. Ha un’importante struttura fisica, longilineo, buon passo e buona gamba. Ottime qualità tecniche soprattutto quando parte in velocità ed attraverso dribbling e contro dribbling può essere molto pericoloso. Nicolò Fontana, anche lui di Viterbo, è il classico difensore centrale strutturato fisicamente. Grande carattere e personalità. Sta migliorando molto nella capacità di impostare l’azione da dietro e sulla visione di gioco. Infine Nicolò Neri, ternano, centrocampista poliedrico che può ricoprire tutti i ruoli della mediana, può fare all’occorrenza anche il trequartista. Ha un ottimo tiro ed è dotato di un fisico importante. Questi tre ragazzi – conclude il mister – faranno parte della rappresentativa umbra Under 17 insieme a Riccardo Bordi, attaccante e anche lui di Viterbo. Quindi un’altra bella soddisfazione per la Polisportiva Campitello».

