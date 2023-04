Carabinieri Foligno, il 45enne Morabito nuovo comandante della stazione

Classe 1978 ed originario di Assisi. Si chiama Valerio Morabito ed è il nuovo comandante della stazione carabinieri di Foligno. Ha iniziato la carriera da ventenne arruolandosi nell’Arma e prestando servizio prima presso l’VIII Battaglione carabinieri Lazio di Roma e poi presso la Compagnia intervento operativo del VI Battaglione carabiniero Toscana di Firenze, dove è stato impiegato sia in servizi di ordine pubblico sia in servizi di supporto all’Arma territoriale. Dopo essere stato nominato maresciallo è stato trasferito alla stazione di Firenze Rovezzano, dove è rimasto fino ad aprile 2023. È insignito della Croce d’argento per sedici anni di anzianità di servizio, della Croce commemorativa per la partecipazione alle missioni internazionali di pace e medaglie Nato per le missioni nei Balcani ed in Afghanistan.

