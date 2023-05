Casteltodino piange la scomparsa dello storico farmacista Paolo Bettelli

Nella notte tra venerdì e sabato si è spento a Casteltodino (Montecastrilli) lo storico farmacista Paolo Bettelli. «Ha fatto il suo meglio per prendersi cura di voi per più di quarant’anni. Vi ringraziamo per tutto l’affetto e la stima che avete sempre dimostrato per papà», scrivono i figli Marta e Samuel sulla pagina Facebook della farmacia. Marta aggiunge: «Io da piccola quando venivo a Casteltodino mi sentivo importante, ero la figlia di ‘Paoletto nostro’». Sabato mattina la farmacia sarà aperta, mentre rimarrà chiusa nel pomeriggio e lunedì.

Il ricordo del sindaco di Montecastrilli Riccardo Aquilini

«Oggi si chiude un pezzo della mia gioventù. Sì, perché i miei punti di riferimento di quand’ero ragazzo erano il sindaco (Giovanni Grespi, Vittorio Mancini), il prete (don Danilo), il maresciallo (Agabiti), il dottore (Colombo Puliti) e il farmacista. Ciao Paolo, ricorderò sempre la tua gentilezza, il tuo sorriso e la tua, sempre pronta, battuta. Un abbraccio a tutta la famiglia».