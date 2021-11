Cede griglia del giunto: incidente stradale coinvolge tre auto

Ci sarebbe un giunto stradale danneggiato – in particolare il cedimento di una griglia, fuoriuscita sulla sede stradale – all’origine dell’incidente accaduto nella tarda serata di venerdì lungo la strada statale 318 Perugia-Ancona, all’altezza di Casacastalda (Valfabbrica). Il sinistro ha coinvolto tre autovetture ed ha causato il ferimento di una persona, soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all’ospedale di Branca per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana e gli agenti della polizia Stradale per le operazioni di messa in sicurezza e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

