Cibo, celiachia e prodotti senza glutine: «Perché accade questo?»

Terni, la celiachia e l’erogazione dei prodotti senza glutine con onere a carico del servizio sanitario regionale, c’ è chi solleva una questione relativa a questa possibilità. Il dubbio riguarda la Coop.

«CELIACHIA, UMBRIA VIRTUOSA»

IL VIA LIBERA DELLA USL 2 PER NATURASI’

«Perché accade questo?»

A Terni questa chance c’è in alcune attività, come ad esempio – citiamo le ultme in ordine temporale per l’autorizzazione della Usl Umbria 2 – Naturasì e Spazio Conad al Cospea Village. L’azienda sanitaria locale ha un limite di importo mensile in tal senso: 56 euro per i bimbi dai 6 mesi ai 5 anni, 70 dai 6 ai 9 e man mano a salire con l’aumentare dell’età (cifra leggermente maggiore per i maschi), fino ad arrivare ad un massimo di 124 euro nella fascia 14-17 per i giovani. Il punto sollevato dalla cittadina è tuttavia un altro: «In Toscana la Coop (Unicoop Tirreno, ndr) lo permette, mentre ad esempio alla Ipercoop di Terni (Coop Centro Italia) no. Non si riesce a capire perché non ci sia la convenzione anche con loro». Chiaro che serva un passaggio con la Usl di riferimento per avere il rimborso dei prodotti nella misura consentita.

OTTOBRE 2023, IL VIA LIBERA PER SPAZIO CONAD

La differenza tra regioni

In tal senso umbriaOn ha chiesto delucidazioni sia alla Coop che alla Usl. In sostanza la storia dipende dagli accordi fatti su base regionale con le Usl: ad esempio nel Lazio – è stato chiarito – Coop permette di pagare i prodotti attraverso la tessera sanitaria. In Umbria ciò non avviene, evidentemente per problematiche di natura tecnica. In definitiva sul territorio nazionale le disposizioni per il convenzionamento non sono uniformi. Altrove – vedasi Lombardia – esiste il cosiddetto ‘codice celiachia’ per l’attivazione. Per quel che concerne l’Umbria risulta che oltre dieci anni si sperimentò una soluzione riguardante gli esercizi commerciali con la collaborazione di Aic Umbria, Usl e Regione, dopodiché ci fu lo stop. «Alla Coop basterebbe attivare la convenzione», il giudizio della cittadina. Vedremo se cambierà qualcosa nel 2024.