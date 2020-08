Collescipoli, accanto al cimitero tanti rifiuti

Una situazione di degrado a due passi dal cimitero di Collescipoli (Terni). A segnalarla è un lettore di umbriaOn che punta il dito contro lo stato di abbandono dell’area su cui ignoti hanno avuto gioco facile nell’abbandonare rifiuti che ora – in assenza di interventi – rischiano di aumentare e andare a costituire una vera e propria discarica abusiva. L’auspicio è, come in altri casi, che i responsabili – si tratta di materiali lignei e anche residui di lavori edili – vengano individuati, il decoro ripristinato e il ‘fenomeno’ definitivamente fermato.

