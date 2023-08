Commercio a Terni, corso Vecchio pronto a ‘riaccogliere’ Thun

Corso Vecchio, a Terni, è pronto a riaccogliere Thun. Lo scorso giugno era stata depositata la cessazione ed ora, da quanto appreso, è in arrivo la ripartenza. È prevista a stretto giro – al massimo entro la metà di agosto – nella location dove era attivo fino a poche settimane fa. Ad investire e credere nel territorio sono due imprenditori privati che, in questo modo, danno seguito al personale del punto di vendita. Nel contempo ci sono nuove istanze pubblicate in ambito commerciale: temporanea sospensione per Salmoiraghi & Viganò (ma è solo un ‘restyling’, tra circa tre settimane la ripresa), cessazione Cia in via dell’Impresa (andranno in un’altra struttura, di mezzo c’è anche un’asta) ed un’estetista in via Roma.

Condividi questo articolo su