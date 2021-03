Comune di Spoleto, il prefetto Tiziana Tombesi commissario

Arriva il commissario al Comune di Spoleto, all’indomani delle dimissioni e della successiva sfiducia del sindaco Umberto De Augustinis: si tratta del prefetto a riposo Tiziana Tombesi. A nominarla è stato venerdì il prefetto di Perugia, Armando Gradone. Quest’ultimo ha sospeso il consiglio comunale in attesa del decreto di scioglimento del presidente della Repubblica. La dottoressa Tombesi, che si dovrà occupare dell’amministrazione provvisoria, sarà coadiuvata, in qualità di sub commisario, dal dirigente di seconda fascia Natalino Carusi. Si chiude così l’era De Augustinis, iniziata a giugno 2018. Tombesi traghetterà l’amministrazione verso le prossime elezioni, che si dovrebbero svolgere il prossimo autunno.

DIMISSIONI E SFIDUCIA PER L’EX SINDACO DE AUGUSTINIS