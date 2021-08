Concerto Sangiovanni: opening act con il rapper ternano AimaD

Sarà il raper ternano AimaD ad aprire l’attesa serata – quella del 29 agosto all’anfiteatro romano di Terni – del concerto di Sangiovanni. AimaD, il cui ultimo lavoro discografico è ‘Soldier Mixtape’ dello scorso febbraio, sarà accompagnato sul palco dal suo produttore Giovanni De Rosa (D4D) e da Lorenzo Borseti alla chitarra. L’opening act è atteso per le ore 21 (il concerto di Sangiovanni alle 21.30) con apertura dei cancelli alle ore 19.30.

Circa Sangiovanni, ‘Malibu’ è la sua hit estiva che ha ottenuto un successo clamoroso: singolo finora più venduto del 2021, certificato 5 volte disco di platino in Italia e disco d’oro in Svizzera, al primo posto della top50 Spotify per 46 settimane. ‘Malibu’ fa parte dell’e d’esordio di Sangiovanni, album più venduto finora del 2021, certificato doppio disco di platino e che nel complesso ha ricevuto 2 dischi d’oro e 11 dischi di platino.