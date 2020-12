Covid, slitta avvio saldi in Umbria: 9 gennaio

L’ultimo decreto legge del premier Giuseppe Conte fa slittare l’avvio dei saldi invernali in Umbria. Niente 5 gennaio – sarà zona rossa in tutta Italia – come era previsto in origine, ma quattro giorni dopo: «La giunta regionale – spiega l’assessore al commercio Michele Fioroni – ha posticipato l’inizio. Avranno una durata di 60 giorni e pertanto si concluderanno il 10 marzo 2021. Ciò è stato disposto anche in ragione delle richieste pervenute da parte delle associazioni di categoria che, visto la particolarità del momento che vive anche il settore del commercio, hanno inteso, nell’interesse della categoria e dei consumatori, procedere ad un posticipo».

