Covid Terni, c’è il primo decesso fra i detenuti del carcere

Prima morte legata al Covid nel carcere di Terni. A perdere la vita, venerdì pomeriggio all’ospedale di Terni, è stato un detenuto 62enne calabrese, Giovanni Battista Bartalotta, già condannato ad 8 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito di un’operazione contro la ‘ndrangheta. Secondo quanto riportato da diversi media calabresi, il suo legale difensore – l’avvocato Francesco Sabatino – aveva chiesto più volte, senza ottenerli, gli arresti domiciliari per il proprio assistito, in ragione di condizioni di salute sempre più precarie, fino al ricovero al ‘Santa Maria’ con positività al virus, contratto nel carcere di vocabolo ‘Sabbione’. Intanto i familiari del Bartalotta, sempre attraverso l’avvocato Sabatino, hanno presentato un esposto alla procura di Terni per chiedere l’autopsia sulla salma ed accertare cause ed eventuali responsabilità legate al suo decesso.

