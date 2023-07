CRI: giovane volontaria ternana in missione in Kyrgyzstan

Una volontaria umbra della Croce Rossa Italiana in Kyrgyzstan. Si tratta di una giovane ternana, Giorgia Grechi, che domenica partirà alla volta del Paese asiatico: è stata individuata dalla Cri quale delegata per l’Asia centrale nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale, attività che l’associazione finanzia sotto l’egida della Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc).

La partenza

Giorgia nei giorni scorsi è stata salutata con orgoglio da Matteo Sciarrini, presidente del comitato Cri di Avigliano Umbro dove la volontaria presta servizio, e dal presidente del comitato regionale Umbria, Paolo Scura. «A Giorgia giungano i migliori auguri per questa meravigliosa esperienza – le parole di Scura – con la consapevolezza che questa arricchirà non solo il suo bagaglio, ma in qualche modo anche quello della Cri Umbria con cui speriamo possa condividere le emozioni di questo viaggio al suo ritorno». «La partenza della nostra volontaria è un evento che ci rende felici ed emozionati, l’intero comitato di Avigliano Umbro le augura di vivere al meglio questo percorso», aggiunge Sciarrini.