Interessante novità in ambito turistico per l’Umbria a partire dall’estate 2024. In arrivo un collegamento diretto – circa un’ora e trenta la durata del volo operato da Luxwing, così come appare nel portale HelloFly – per una delle principali isole Pelagie nel mar Mediterraneo, Lampedusa: sarà attivo dal 28 giugno al 5 ottobre per un costo, allo stato attuale, di circa 300 euro per andata e ritorno.

