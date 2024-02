Dal 2 giugno c’è il volo Perugia-Lamezia

Tornerà attivo dal 2 giugno il volo Perugia-Lamezia con aeromobili Atr 72/600 in configurazione da 68 posti. Sono programmati per il giovedì e la domenica con partenza dal capoluogo umbro alle 11.50 e dalla Calabria alle 14. La durata è di un’ora e trenta. I voli sono già in vendita sul sito di Aeroitalia. «Siamo entusiasti di annunciare l’apertura – spiega Gaetano Intrieri, Ceo di Aeroitalia – di una nuova rotta aerea, una mossa strategica per rafforzare la nostra rete di collegamenti durante la peak season, rispondendo così alla crescente domanda di viaggi fra l’ Umbria e la Calabria. Questo servizio non solo migliorerà la connettività tra le due regioni, ma contribuirà anche a stimolare il turismo e l’economia locale». Soddisfazione anche per il presidente dell’aeroporto dell’Umbria, Antonello Marcucci: «Un altro importante tassello per lo sviluppo del nostro network».

