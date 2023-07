Distributori automatici a Terni: non si ferma il ladro seriale. Blitz in via Curio Dentato

Via Eugenio Chiesa, via Cassian Bon e ora via Curio Dentato. A questo punto sembra evidente un po’ a tutti che a Terni giri un ladro seriale che scassina i distributori automatici, mettendosi in tasca bottini modesti ma causando danni per diverse migliaia di euro. L’ultimo colpo, appunto, è avvenuto all’alba di lunedì – intorno alle ore 5.30 – nello spazio di via Curio Dentato 20, dove insistono tre macchinari automatici per la distribuzione di snack e bevande. Da quanto appreso, un soggetto con uno zaino nero in spalla e il volto coperto da un passamontagna, si è introdotto nell’attività. Lì ha estratto degli arnesi – un piede di porco e una sorta di scalpello – e poi si è ‘dedicato’, una ad una, alle macchine presenti. Due non è riuscito ad aprirle, ma ha seriamente danneggiato alcune parti, la terza – un distributore di caffè – l’ha invece scassinata portandosi via il contenuto. Il titolare si è reso conto dell’accaduto nella prima mattinata, poi è andato in questura a sporgere denuncia. Con addosso la frustrazione e la rabbia di chi si trova a dover chiudere per qualche giorno, pagare le riparazioni – stima approssimatia del danno è di circa 2 mila euro – e perdere tempo. «Se veniva a chiedere 100 euro invece di fare tutto questo casino, era meglio», è la battuta con cui stempera un po’ dell’amarezza provata. Ma il problema è serio e riguarda un comparto commerciale che teme nuove azioni predatorie e spera in un intervento risolutivo delle forze dell’ordine.

Condividi questo articolo su