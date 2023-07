E45 Acquasparta: mezzo pesante contro il guardrail. Esplodono gli pneumatici e serve la gru per rimuoverlo

Superstrada E45 chiusa, nella prima mattinata di venerdì, all’altezza del chilometro 12 in direzione Terni (territorio comunale di Acquasparta). La misura è stata presa per consentire la rimozione di un autoarticolato-frigo coinvolto in un incidente stradale autonomo. Da quanto appreso, il conducente ne ha perso il controllo finendo contro il guardrail con conseguente esplosione degli pneumatici. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per le operazioni di rimozione del veicolo incidentato. Durante le fasi di chiusura della superstrada, Anas ha istituito l’uscita obbligatoria ad Acquasparta. Sul posto, per la gestione della viabilità e i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Todi.

