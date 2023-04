E45 Terni-San Gemini: sabato pasquale ‘nero’ con 2 tamponamenti

Il weekend pasquale prosegue nel segno di una viabilità critica nel Ternano, dopo i problemi registrati venerdì lungo la Valnerina, a Ferentillo, dove un sinistro ha causato la caduta di una parte della copertura paramassi della galleria fra il centro abitato e la frazione di Macenano.

Tamponamento a catena

Nella tarda mattinata, lungo la E45 nella zona di San Gemini, si sono registrati due tamponamenti che hanno significativamente rallentato il traffico, con lunghe code. Il primo è accaduto all’imbocco della galleria di Collecapretto (San Gemini), direzione Perugia, ed ha coinvolto sei autovetture. Il bilancio – riferito dai vigili del fuoco di Terni e Amelia intervenuti sul posto insieme al 118 e alla polizia Stradale – è di una persona trasportata in ospedale per le cure del caso. Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso, con uscita obbligatoria, per consentire le operazioni.

Secondo incidente

I rallentamento conseguenti, in un tratto dove si circola su un’unica carreggiata, hanno portato poco dopo ad un altro tamponamento in direzione Terni: coinvolte due autovetture e in questo caso non ci sarebbero feriti.