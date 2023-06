Economia circolare: Asm e Cosp Tecno Service premiano gli studenti

Asm Terni, in collaborazione con Cosp Tecno Service, ha offerto quest’anno agli studenti degli istituti scolastici del territorio ternano un innovativo strumento software per la formazione didattica. ‘Green Learning 360°’ è il nome del prodotto informatico per l’educazione ambientale che ha supportato i docenti degli istituti nello sviluppo di abilità e conoscenze in materia di ‘circular economy’. I contenuti informativi messi a disposizione delle scuole hanno permesso di approfondire le tematiche nell’ambito della raccolta, gestione e trattamento dei rifiuti, della loro produzione e riciclo, attraverso l’analisi dettagliata delle varie categorie merceologiche. L’attività formativa rientra in un progetto triennale di più ampio respiro, denominato ‘Io sto con il pianeta’, al quale hanno preso parte nove comuni che ricadono nell’ambito di competenza della Rti: Terni, Orvieto, Giove, Amelia, Attigliano, Alviano, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, per un totale di 2.083 studenti, 71 docenti, 117 classi coinvolte, appartenenti a 18 scuole primarie, 31 secondarie di primo grado e 5 secondarie di secondo grado. Al termine del percorso didattico-ambientale gli studenti hanno prodotto alcuni elaborati che sono stati presi in considerazione per l’assegnazione di una visita guidata all’interno del parco nazionale dei monti Sibillini. La 1°A del liceo scientifico ‘Donatelli’ di Terni, la pluriclasse della scuola primaria di Lugnano in Teverina, la 2°A della scuola secondaria di primo grado di Giove: queste le classi premiate. «Per noi – afferma il presidente di Asm Terni, Mirko Menecali – è sempre molto importante promuovere e sostenere iniziative di questo genere perché contribuiscono alla formazione di un nuovo approccio alla cittadinanza delle nuove generazioni. Auspichiamo quindi che il ruolo di Asm Terni, insieme a Cosp Tecno Service, possa essere vissuto sempre di più come supporto ai valori territoriali, ambientali e di sostenibilità». «La sinergia che si è sviluppata negli ultimi anni tra Asm Terni e Cosp Tecno Service – aggiunge il presidente di Cosp Tecno Service, Danilo Valenti – ha portato alla realizzazione di questo progetto che si conclude con la premiazione delle classi degli istituti scolastici che hanno presentato i migliori progetti ambientali focalizzati sui temi dell’economia circolare. Temi importanti per migliorare la qualità del territorio e costruire una cultura dell’ambiente e della sostenibilità che è alla base del modello industriale del nostro raggruppamento di imprese». Asm Terni e Cosp Tecno Service ringraziano «tutti i docenti e gli studenti che hanno preso parte a questo percorso di didattica ambientale, auspicandone la continuazione dell’esperienza che sarà potenziata prevedendo nuovi percorsi formativi ed esperienziali».

