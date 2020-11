Elezioni Usa, Amanda Knox: «Nulla sarà peggio dei miei 4 anni in Italia»

«Qualunque cosa accada, i prossimi quattro anni non potranno essere così male come i quattro di studio all’estero che ho fatto in Italia, giusto?». Usa l’autoironia Amanda Knox per commentare gli esiti – ancora incerti alla mattinata italiana di mercoledì – delle elezioni presidenziali statunitensi. In un cinguettio pubblicato su Twitter quando negli Stati Uniti è ancora notte, la giovane – che esattamente 13 anni fa, il 5 novembre, veniva arrestata a Perugia insieme a Raffaele Sollecito con l’accusa di aver ucciso quattro giorni prima Meredith Kercher – scherza sulla ‘brutta’ esperienza vissuta in Italia (di certo non un apprezzamento il suo per il Bel Paese) e raccoglie una lunga serie di commenti. Oltre 3 mila in poche ore, più di 10 mila condivisioni e 12 mila like. «Bene, questa è certamente una prospettiva diversa» gli risponde qualcuno, ma c’è anche chi non ha gradito la battuta.

Whatever happens, the next four years can't be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right? — Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020