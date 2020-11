Fere, Lucarelli si gode lo «spessore della capolista». Reti in trasferta, già superato il bottino delle ultime 2 annate

Non è consueto vedere Cristiano Lucarelli lasciarsi andare a commenti troppo ‘spinti’ in positivo per esaltare le qualità della sua Ternana. C’è chi, per molto meno, si espone in modo trionfalistico. I rossoverdi hanno vinto nove gare di fila mandando in rete oltre mezza rosa, giocano un buon calcio nella maggior parte dei casi ed a fine novembre hanno già battuto Bari e Teramo, le principali concorrenti per continuità di rendimento. Sabato pomeriggio il tecnico livornese, forse per la prima volta, ha puntato più sugli elogi che sugli aspetti negativi della vittoriosa trasferta di Vibo Valentia: certo, siamo a fine novembre e nulla si è conquistato, fatto sta che la prova del ‘Razza’ ha messo in mostra quella forza mentale più volte mancata negli ultimi anni. C’è un altro dato che testimonia l’incredibile avvio di annata di Defendi e compagni.

LA VITTORIA DI VIBO VALENTIA, LA 9° DI FILA

Reti in trasferta, già superato il bottino delle ultime due stagioni

L’attacco funziona, la difesa di norma – non in terra calabrese viste le tante conclusioni dei rossoblù – anche. D’altronde la Ternana è l’unica squadra professionistica italiana ad aver segnato almeno tre reti in tutte le trasferte di campionato disputate finora, sei, per un totale di 20 reti all’attivo. Uno score di assoluta rilevanza già di per sé che, se confrontato con le ultime due stagioni in serie C, mette in risalto l’enorme cambio di passo dei ragazzi di Lucarelli in tal senso: nel campionato 2019-2020 le reti fuori dalle mura amiche erano state 17 (considerando i playoff si arriva a 19, media di poco superiore all’1) prima dell’interruzione di marzo a causa dell’emergenza Covid, mentre nell’annata precedente (torneo completo) le Fere non erano andate oltre le 18 realizzazioni in 19 sfide. In tutto nel biennio 2018-2020 la squadra solo in tre circostanze (Monza, Rieti e Casertana) aveva ‘bucato’ la porta avversaria tre o più volte a domicilio.

La capolista che piace. Bodø/Glimt e Stella Rossa a tiro

Interessante in particolar modo la parte conclusiva del pensiero di Lucarelli in merito alla performance di Vibo Valentia: «Di questo incontro mi interessava l’aspetto caratteriale e lo spessore della capolista. Oggi ha deciso di sporcarsi le mani e grattare nella ‘melma’ per prendersi i tre punti». Ora è in arrivo la gara casalinga con il Bisceglie e il gruppo guidato da Lucarelli ha la chance di entrare nella storia societaria: il record assoluto di vittorie consecutive in gare di campionato di Oreste Cioni (10 nel campionato di promozione 1953/1954) è a portata di mano. A livello europeo – tra i maggiori campionati professionistici dei principali Paesi – sono solo due i team riusciti finora a raggiungere tale cifra nell’attuale stagione: il Bodø/Glimt in Norvegia e la Stella Rossa in Serbia. Per quel che concerne l’imbattibilità a quota 15 – strisce attive – ci sono ancora i serbi ed i Rangers di Glasgow, in Scozia. Intanto a Bari c’è già qualcuno che alza bandiera bianca tra la tifoseria al netto del successo odierno sul Catanzaro. Alla Ternana tuttavia i discorsi delle altre piazze non interessano, positivi o negativi che siano. Nel contempo il Teramo perde terreno – ora il disavanzo è di nove punti – con il pareggio esterno sul campo della Virtus Francavilla.