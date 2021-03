Foligno, in prognosi riservata dopo le botte del rivale in amore

Botte da orbi, in strada, nella serata di venerdì nella prima periferia di Foligno. Tanto che uno dei due contendenti – un italiano di circa 50 anni – è stato condotto dapprima all’ospedale di Foligno e poi, in ragione della gravità delle sue condizioni e la profonda ferita alla testa riportata, trasferito e ricoverato in quello di Perugia in prognosi riservata. Secondo la ricostruzione del locale commissariato della polizia di Stato, riportata da ‘Il Corriere dell’Umbria‘ in un pezzo a firma di Susanna Minelli, i due si sarebbero fronteggiati per ragioni sentimentali. In particolare la donna ‘contesa’ si sarebbe ritrovata nuovamente sotto casa il 50enne, evidentemente invaghito di lei, e la stessa per uscire da quella situazione ritenuta pesante, si sarebbe rivolta all’ex marito. Che una volta giunto sul posto, avrebbe pesantemente discusso con il ‘rivale’: confronto presto degenerato in violenza. A rimetterci è stato quest’ultimo, colpito e quindi soccorso dagli operatori del 118. L’ex marito, di nazionalità italiana e già noto alle forze dell’ordine, è stato invece denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate.

